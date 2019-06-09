7 червня лідер політичного проекту “Голос” провів передвиборчий з’їзд. А за кілька днів перед тим у штабі Вакарчука представили координаторів партії “Голос” в областях.

Їхнім завданням буде робота з волонтерами, передвиборча агітація та допомога Туру змін.

За повідомленням видання Збруч, координатором “Голосу” на теренах Тернопільщини призначено Богдана Яремка. Йому визначено непрохідне 57 місце у списку. Раніше цей молодий чоловік очолював осередок Молодіжного націоналістичного конгресу. В “Голос” Яремко перебрався з маловпливової Української Галицької партії. Власне, досі малопомітна УГП на Тернопільщині стала головним донором “Голосу” у мажоритарних округах. Щонайменше 4 з 5 кандидатів від “Голосу” мають стосунок до цієї партії, яка на виборах 2015 року не пройшла ні в обласну, ні в міську раду.

Керівник облорганізації УГП Олег Вітвіцький буде балотуватися від “Голосу” по виборчому округу з центром у Теребовлі. На відміну від Яремка, Вітвіцький – “битий вовк” у політиці, брав участь в багатьох політичних проектах та штабах – КУНі, “Нашій Україні”, команді Валентина Наливайченка та інших. З УГП балотувався на посаду мера Тернополя, набравши 1,13%. Під час президентської кампанії активно “порохоботив” за Петра Порошенка.

Ще одним нібито “новим обличчям” “Голосу” Вакарчука стане екс-мер Зборова Василь Мартюк, якого планують висувати по округу з центром у Зборові. В кінці першої декади цього століття Мартюк став наймолодшим мером України. Щоправда, на цьому усі його здобутки майже вичерпалися. Через певний час Мартюк опинився в скандальному агрохолдингу “Мрія”, де опікувався розвитком соціальних проектів. Тому не виключено, що його теперішні саудівські роботодавці вкладуться у виборчу кампанію. За земельним банком на території округу “Мрія” співмірна з “Агпродсервісом” Івана Чайківського, який є фаворитом перегонів у цьому окрузі.

По Тернополю “Голос” планує висувати Максима Черкашина, який раніше працював радником Сергія Надала. Зараз Черкашин працює в громадському секторі та є одним з авторів одного з найуспішніших стартапів – фестивалю “Файне місто”. Не виключено, що на його підтримку “працюватимуть” деякі хедлайнери фестивалю, який цього року запланований на післявиборчий тиждень.

По виборчому округу з центром у Збаражі буде також балотуватися представник УГП, голова Підволочиської райорганізації Віта Салко. У Чортківському окрузі ставку зроблено на міському голові Заліщик Аллі Квач. Раніше вона була помічена в Русі Саакашвілі, проте нещодавно також увійшла в команду УГП.

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