7 червня лідер політичного проекту “Голос” провів передвиборчий з’їзд.

Як анонсувалося раніше, список очолив співак Вакарчук.

Очевидно, що це черговий лідерський проект. Соліст гурту “Океан ельзи” буде солювати у власному політичному проекті. Допомагати йому буде львівсько-київська тусовка.

У списку багато львів’ян, які зробили кар’єру в Київ. “Затесалися” у нього і кілька екс-тернополян, які зараз у столиці. В першу чергу, це відомий комік зі Збаража Сергій Притула. Він на 30 місці у списку. У Вакарчука сподіваються, що таким чином він буде тягнути список угору.

На 23 місці ще один тернополянин – екс-заступник міністра освіти Андрій Гевко. На 20 місці – учасник оборони Донецького аеропорта, тернопільський актор Андрій Шараскін.

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