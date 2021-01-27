Пообіцяли більше так не чинити: підлітки, котрі хуліганили на мосту біля Збаразького кільця, самі “здалися” поліції

Дрібне хуліганство, порушення благоустрою та куріння у заборонених місцях – за цими статтями кодексу України про адміністративні правопорушення відповідатимуть підлітки з Тернополя.

Усі вони причетні до “розваг” на надземному мосту, що на вулиці 15 квітня біля Збаразького кільця.

Молодих людей зафіксувала камера спостереження в момент правопорушення. Дільничні офіцери Тернопільського райуправління поліції встановили усіх осіб, причетних до хуліганства. Вісім осіб прийшли до поліції, зізналися та запевнили, що випадок на мосту стане для них хорошим уроком.

Молоді люди відповідатимуть у суді згідно двох статей КУпАП – 173 та 152. Ще одному хлопцеві, окрім цього, доведеться сплатити штраф за куріння у невстановленому місці.

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