Кидали недопалки і плювали з мосту: поліція розшукує “золоту” молодь. ВІДЕО

В інтернет-мережі з’явилися публікації та відео про те, як на надземному мосту що на вулиці 15 квітня біля Збаразького кільця, “розважається” молодь.

Даний факт правоохоронці внесли до журналу Єдиного обліку про скоєні злочини та правопорушення, оскільки вчинок молоді може розцінюватися, як дрібне хуліганство.

Працівники поліції звертаються до порушників, яких зафіксувала камера відеоспостереження, самостійно прийти в Тернопільське районне управління поліції (Тернопіль, бульвар Тараса Шевченка, 10) і пояснити свої дії, а також просять тернополян надати інформацію про “героїв” з відео й повідомити їх місцеперебування за номерами телефонів: (067)351-38-37, 27-11-70 або на лінію “102”.

Нагадаємо, у мережі поширили відео з камер спостереження на надземному пішохідному мості поблизу Збаразького кільця.

На відеозаписі чітко видно, як на мості розважаються молоді люди: викидають пляшки на газон поруч, палять, кидають недопалки та плюють з мосту, перешкоджають роботі ліфту тощо.

Відео на своїй сторінці у мережі Facebook поширив Святослав Журовський.

“О! Дуже атмосферно романтичне місце — інстаграмненько. Дівчатка плюють з мосту. ))) Студентики ))) Пропоную ВУЗам зробити репости на свої сторінки- Тернопіль має знати своїх героїв”, — коментує ситуацію місцева мешканка Яніна Журовська.