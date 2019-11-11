Чергові погодні зміни йдуть на Тернопільщину. Унаслідок впливу атмосферного фронту похолоднішає.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Вдень по області передбачають 9 – 14 градусів вище нуля.

Хмарність, дощі, зниження температурних показників, – такі тенденції у погодних умовах передбачають метеорологи цього тижня на Тернопільщині. За словами Наталки Діденко, в регіоні і далі спостерігатимуться перепади температурних показників.

«Найближчий тиждень в Україні очікується з коливаннями температури повітря, проте якогось серйозного холоду поки що не видно.

За попередніми прогнозами, суттєвіше похолодання обіцяє прийти в Україну орієнтовно з 20-го листопада».

Отже, цього тижня на Тернопільщині обійдеться без морозів і снігопадів. Однак, через вплив атмосферного фронту помітно похолоднішає. Також відчуття низьких температурних показників посилюватиме вологість і дощі, які почастішають у західному регіоні.

Софія Романська