Понад три тисячі мешканців Тернопільщини хворіють на COVID-19. І це тільки офіційно

Понад три тисячі жителів області наразі бореться з коронавірусом на Тернопільщині. Втім, це лише офіційна статистика. Лікарі припускають, що реальне число інфікованих набагато більше. Оскільки чимало людей відмовляються ПЛР-тестувань.

Для хворих на COVID-19 у лікувальних закладах області розгорнуто майже дві тисячі ліжкомісць. Більше половини з них наразі вільні.

«Найбільше хворих перебуває на стаціонарному лікуванні в Тернополі, впродовж тривалого періоду тут не було жодної вільної точки з централізованою подачею кисню. Схожа ситуація у Збаражі, Тернопільському районі, Кременці. Також останнім часом зберігається негативна тенденція щодо госпіталізації людей у важкому стані. Люди невчасно звертаються за медичною допомогою, як наслідок – отримують ускладнення», – зазначила начальниця управління охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко.

Учора в області додалося 97 випадків коронавірусної хвороби. А загальне число лабораторно підтверджених випадків перевищило 37 тисяч. Також минулої доби на Тернопільщині зареєстрували 4 летальні випадки від COVID-19. У Збаражі померли дві жінки 63-х і 65-ти років, у Ланівцях – 63-річний чоловік, у Тернополі – 90-річна жінка.