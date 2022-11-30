28 листопада, після тривалої боротьби за життя, в лікарні м. Києва помер захисник України, коропчанин Іван Підгірний.

Про втрату повідомила Коропецька сільська рада.

“Звільняючи одне за одним села Сходу України від окупантів у вересні, Іван отримав важке поранення голови множинними осколками …Більше двох місяців рідні, близькі не втрачали надії , що їх чоловік, син, тато, брат, дідусь вийде з коми і одужає…Але Бог забрав Івана до себе, а нам залишив великий біль скорботи, суму і жалю… 31 жовтня Герою виповнилося 50 років. Зарано без батька залишилось дві дочки, син, без улюбленого дідуся маленький внук, без сина старенька мати, овдовіла дружина… Одним з перших в лютому 2022 року Іван повернувся з-за кордону, щоб стати до лав ЗСУ і піти на захист нас, українців, від рашистських вбивць… Завжди жартував, був прикладом сміливості, готовності служити, вірив в Перемогу… Спи спокійно, Іван… Ти отримав свою особисту Перемогу. Нам усім її треба довести до кінця. Дякуємо за твою Жертву, за твоє віддане серце, за героїзм, за добро. Невимовний біль… Вічна пам’ять”, – ідеться у дописі на сторінці сільської ради.