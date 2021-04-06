21 летальний випадок внаслідок COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на ранок 6 квітня.
Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.
Летальних випадків – 21:
- чоловік 66 р. м. Кременець
- жінка 77 р. Чортківський район с. Дзвиняч
- чоловік 77 р. м. Тернопіль
- чоловік 69 р. Тернопільський район с. Петриків
- жінка 65 р. Тернопільський район с. Полупанівка
- жінка 57 р. Чортківський район с. Мушкарів
- жінка 76 р. Чортківський район с. Сапогів
- чоловік 24 р. Тернопільський район с. Великі Гаї
- чоловік 63 р. Тернопільський район с. Серединки
- жінка 74 р. Чортківський район м. Копичинці
- жінка 79 р. м. Тернопіль
- чоловік 78 р. м. Тернопіль
- чоловік 69 р. Тернопільський район с. Волосівка
- жінка 66 р. м. Зборів
- жінка 86 р. м. Теребовля
- жінка 82 р. Тернопільський район смт Микулинці
- чоловік 66 р. Кременецький район м. Почаїв
- жінка 26 р. м. Бережани
- чоловік 75 р. м. Тернопіль
- жінка 70 р. м. Тернопіль
- чоловік 60 р. Чортківський район с. Увисла
Загалом за добу в області зареєстровано 513 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Одужало 308 людей.
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