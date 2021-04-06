21 летальний випадок внаслідок COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на ранок 6 квітня.

Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.

Летальних випадків – 21:

  • чоловік 66 р. м. Кременець
  • жінка 77 р. Чортківський район с. Дзвиняч
  • чоловік 77 р. м. Тернопіль
  • чоловік 69 р. Тернопільський район с. Петриків
  • жінка 65 р. Тернопільський район с. Полупанівка
  • жінка 57 р. Чортківський район с. Мушкарів
  • жінка 76 р. Чортківський район с. Сапогів
  • чоловік 24 р. Тернопільський район с. Великі Гаї
  • чоловік 63 р. Тернопільський район с. Серединки
  • жінка 74 р. Чортківський район м. Копичинці
  • жінка 79 р. м. Тернопіль
  • чоловік 78 р. м. Тернопіль
  • чоловік 69 р. Тернопільський район с. Волосівка
  • жінка 66 р. м. Зборів
  • жінка 86 р. м. Теребовля
  • жінка 82 р. Тернопільський район смт Микулинці
  • чоловік 66 р. Кременецький район м. Почаїв
  • жінка 26 р. м. Бережани
  • чоловік 75 р. м. Тернопіль
  • жінка 70 р. м. Тернопіль
  • чоловік 60 р. Чортківський район с. Увисла

Загалом за добу в області зареєстровано 513 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Одужало 308 людей.