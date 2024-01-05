Упродовж минулого року до територіальних підрозділів поліції області надійшло 9240 заяв та повідомлень від громадян, пов’язаних з домашнім насильством.

За результатами перевірок поліцейські розпочали 123 кримінальних проваджень за ст. 126-1 Кримінального кодексу України (домашнє насильство) та 35 – за ст. 390-1 Кримінального кодексу України (невиконання обмежувальних заходів, обмежувальних приписів або не проходження програми для кривдників).

Також поліцейські склали 5456 адмінпротоколів на сімейних кривдників, з них за повторене вчинення цього правопорушення оформлено – 1409 протоколів.

За даними управління превентивної діяльності Головного управління Нацполіції області, на профілактичному обліку поліції Тернопільщини за вчинення домашнього насильства перебуває 3154 особи, з них жінок – 457.

Минулоріч поліцейські винесли 3236 термінових заборонних приписів щодо кривдників, які передбачають різні обмеження для правопорушників:

зобов’язання залишити місце проживання (перебування) постраждалої особи,

заборона на вхід та перебування в місці проживання (перебування) постраждалої особи,

заборона в будь-який спосіб контактувати з постраждалою особою.

Суди винесли 66 рішень про направлення кривдників на проходження корекційних програм та 45 обмежувальних приписів стосовно кривдників.

Нагадаємо, що за вчинення домашнього насильства передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Так адміністративна відповідальність передбачає: штраф 170-340 грн, громадські роботи 30-40 годин, арешт до 10 діб.

Тоді як кримінальна відповідальність: громадські роботи 150-240 годин, арешт до 6 місяців, обмеження волі до 5 років та позбавлення волі до 2 років.

Якщо Ви стали жертвою домашнього насильства – не замовчуйте це! Звертайтеся по допомогу до поліції за номером «102».