Понад 24 тисячі “шумахерів” оштрафували цього року на Тернопільщині

Понад 24 тис. водіїв оштрафували цього року на Тернопільщині, які перевищували швидкість у населених пунктах.

Як повідомили у патрульній поліції області, порушення фіксували на пристрої TruCam.

Як зазначив начальник патрульної поліції області Богдан Шевчук, у місцях, де фіксують швидкість руху на пристрої TruCam, встановлені відповідні дорожні знаки. Насамперед, фіксацію проводять на аварійно небезпечних ділянках.

«Патрульні контролюють дотримання швидкісного режиму за допомогою пристрою TruCam. Від початку року було винесено 24314 постанов на водіїв, які перевищили встановлені обмеження швидкості для руху транспорту в межах населених пунктів. Про місця, де поліцейські здійснюють контроль, попереджають відповідні дорожні знаки. Фіксацію здійснюють на аварійно-небезпечних ділянках та місцях, де трапляється найбільша кількість дорожньо-транспортних пригод з тяжкими наслідками».

Додамо, за перевищення швидкості на 20 км. год. передбачений штраф 340 грн., у разі перевищення швидкості на 50 км/год., штраф становитиме 1700 гривень.