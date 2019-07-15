Понеділок в Україні розпочнеться помірним теплом і локальними грозами, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Місцями ймовірні сильні зливи та шквали. Відтак жителів краю просять бути обережними.

Температура повітря вдень коливатиметься в межах +20+25 градусів, – зазначає Наталка Діденко. Не обійдеться і без дощів, відтак жителям краю радять не забувати парасолі.

«Хто вихідними обгорів на сонці, кого покусали комарі чи хто захопився напоями та наїдками – у понеділок саме комфортна погода потренувати себе у помірності. Дощі з грозами пройдуть 15 липня на Заході та у більшості центральних областей. При грозах можливі зливи та шквали, тому обережно! З початку тижня погода радуватиме і сонцем та фантастично красивими хмарами».

За попередніми прогнозами синоптиків, впродовж тижня погода на Тернопільщині буде досить мінливою. Можливі різкі перепади від сонця і тепла до похмурих дощових погодних умов.

Софія Романська