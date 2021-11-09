Сумна звістка надійшла з Монастирищини. 8 листопада відійшов у вічність легендарний воротар футбольної спільноти Монастирищини та всієї Тернопільської області Іван Миколайович Ванат.

Про це повідомив колишній міський голова Монастириській та екс-голова Монастириської РДА Володимир Геда, передає тижневик “Номер один“.

– Прийміть щирі співчуття із втрати дорогої людини – чоловіка, батька, дідуся Івана Миколайовича, прекрасного сім’янина. Світла пам’ять про нього завжди залишиться у спогадах монастирищан. Нехай Господь прийме його душу і розмістить там, де всі святі його спочивають, – сказав Володимир Геда.

9 листопада відбудеться похорон Івана Миколайовича Ваната.

Свого часу він став чемпіоном Тернопільської області серед школярів, виступаючи за команду Монастириського району. Після школи подався у Борщів, де навчався в місцевому технікумі, а також боронив воротар борщівської футбольної команди, адже тоді Монастириський район ліквідували (приєднали до Бучацького), відповідно не було там футбольної дружини. Будучи в армії вигравав з командою військової частини першість округу. Повернувшись з війська до Борщова, працював у місцевому АТП, був водієм автобуса Борщів – Львів. Згодом перебрався до рідних Монастириськів, де продовжив грати футбол і трудився механіком у місцевому РЕСі. В 1972 році через травму коліна змушений був залишитися воротарське ремесло, однак постійно слідкував за виступами місцевих футбольних команд.

Останнім часом Іван Миколайович хворів, мав інсульт, знаходився в лікарні. Болячки не відступили… Щирі співчуття! Нехай спочиває з Богом!