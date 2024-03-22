Війська РФ минулої ночі обстріляли Тернопільщину. Внаслідок падіння уламків дронів пошкоджено 25 домогосподарств. Про це повідомили на брифінгу в обласній військовій адміністрації.

На місці падіння уламків працюють 12 рятувальників, також задіяно 6 одиниць техніки. Поліціянти охороняють території, які зазнали ворожого обстрілу.

«Охороняємо території, де зафіксовано прильоти. До громадян звертаюся і прошу не фіксувати це на фото чи відео, також прошу не перебувати у цих місцях, оскільки можуть бути повторні обстріли. Також звертаю увагу жителів краю – поліцейські продуть перевіряти укриття, якщо укриття закритті або у неналежному стані, будь ласка, телефонуємо на лінію 102, ми будемо негайно реагувати, є алгоритм дій поліцейських щодо цих випадків», – зазначив начальник Нацполіції області Сергій Зюбаненко.

Станом на 12 годину проблем з електропостачанням після сьогоднішньої атаки РФ на Тернопільщині немає. Власники помешкань, які зазнали руйнувань, можуть звернутися до своїх громад, аби отримати компенсації.