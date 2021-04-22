До співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло звернення від жительки села Великі Гаї про те, що, перебуваючи в одному з медичних закладів обласного центру у неї було викрадено обручку вартістю вісім тисяч гривень.

З’ясувалося, жінка перебувала у стаціонарному відділенні у зв’язку з проведенням оперативного втручання. З її слів, хтось міг скористатися тим, що вона перебувала під наркозом і зняти золоту прикрасу. Потерпіла спробувала через працівників медичної установи з’ясувати, куди могла подітися обручка, на що отримала відповідь, що співробітники закладу не несуть відповідальності за збереження майна пацієнтів.

Поліцейські застерігають краян відповідальніше ставитися до свого майна. Перебуваючи у медичних закладах, краще залишити прикраси вдома. Так само не варто брати із собою великі суми грошей, адже крадіжки в лікарнях трапляються часто.