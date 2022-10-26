Погрожував розправою: на Тернопільщині злочинець знущався зі старенької матері

До співробітників Гусятинського відділення поліції надійшло повідомлення від 69-річної місцевої жительки про те, що її син виганяє з дому та погрожує фізичною розправою.

Як з’ясували правоохоронці, родичі проживають вдвох в будинку. Чоловік систематично принижує матір. Поліцейські неодноразово складали на нього протоколи за статтею 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення – вчинення домашнього насильства.

Тепер щодо 40-річного кривдника поліцейські розпочали кримінальне провадження за статтею 126-1 (домашнє насильство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до двох років позбавлення волі.

Також правоохоронці встановили, що правопорушник причетний до майнового злочину – викрав з магазину мобільний телефон продавчині. За фактом крадіжки розпочато кримінальне провадження.