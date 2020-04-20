Завтра з 10.00 в’їзди та виїзди у Почаєві будуть закритими, – повідомив заступник голови Кременецької РДА В’ячеслав Онишкевич.

Відповідне рішення прийняли на засіданні районної комісії з надзвичайних ситуації. Відтак гостей просять негайно покинути містечко.

З 21 квітня до Почаєва зможуть заїхати тільки водії спецтранспорту, – зазначив В’ячеслав Онишкевич. Допоки діятиме заборона на в’їзд, наразі не відомо. “Комісія прийняла рішення заборонити в’їзд та виїзд з міста Почаєва. Контрольно-пропускні пункти будуть підсилені військовослужбовцями. Прошу вас дотримуватися вимог, оскільки від цього залежить поширення COVID-19”.

Нагадаємо, станом на 20 квітня на Тернопільщині у 414 випадках лабораторно підтверджений діагноз COVID-19. 384 випадків виявлено серед дорослих, 30 — серед дітей, – повідомила головна санітарна лікарка Тернопільської області Оксана Чайчук. Минулої доби було виявлено 24 випадки зараження вірусом COVID-19. “Географія поширення нових випадків: м. Тернопіль (1 особа); Козівський район (1 особа); Шумський район (5 осіб); Борщівський район (1 особа); Заліщицький район (1 особа); Бучацький район (2 особи); Кременецький район (13 осіб) — всі захворілі з Почаєва”.

Наразі під підозрою залишається 24 випадки. Результати будуть відомі завтра після ПЛР досліджень.

Софія Романська

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