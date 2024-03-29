Просто, швидко та зручно: оформити паспорт можна буде ще в одній громаді Тернопільщини

Комплекс біометричного обладнання для оформлення та видачі паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон отримав «Дія.Центр» Почаївської міської ради.

Це обладнання передали в рамках виконання заходів Плану спільної діяльності Тернопільської обласної військової адміністрації та програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні щодо реалізації проекту міжнародної технічної допомоги «Посилене партнерство для сталого відновлення».

Після підключення обладнання до каналу конфіденційного зв’язку, як повідомили у Тернопільській обласній державній адміністрації, більше 18 тисяч жителів громади матимуть можливість отримати паспортні послуги в приміщенні Центру надання адміністративних послуг. Десять ЦНАПів області вже успішно використовують таке ж паспортне обладнання. Більше 380 тисяч жителів громад мають можливість отримувати якісні послуги за допомогою сучасних робочих станцій за єдиними стандартами якості — просто, швидко та зручно.

У 2023 році ЦНАПи надали понад 21 тисячу паспортних послуг. Цього року надавати паспортні послуги у ЦНАПі планують ще у дев’яти громадах: Більче-Золотецькій, Вишнівецькій, Збаразькій, Золотниківській, Заліщицькій, Озернянській, Почаївській, Копичинецькій та Хоростківській.