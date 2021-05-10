108 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 10 травня 2021 року.
Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.
Також за останню добу зафіксовано 8 летальних випадків. Померли:
- чоловік 70 р. Тернопільський район с. Слобідка
- жінка 88 р. Чортківський район с. Яргорів
- жінка 86 р. Тернопільський район смт Великі Бірки
- чоловік 59 р. Тернопільський район с. Підгородне
- чоловік 81 р. Чортківський район с. Личківці
- чоловік 79 р. м. Тернопіль
- чоловік 50 р. м. Чортків
- жінка 42 р. м. Тернопіль
Одужало 323 особи.
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