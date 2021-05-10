108 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 10 травня 2021 року.

Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.

Також за останню добу зафіксовано 8 летальних випадків. Померли:

  • чоловік 70 р. Тернопільський район с. Слобідка
  • жінка 88 р. Чортківський район с. Яргорів
  • жінка 86 р. Тернопільський район смт Великі Бірки
  • чоловік 59 р. Тернопільський район с. Підгородне
  • чоловік 81 р. Чортківський район с. Личківці
  • чоловік 79 р. м. Тернопіль
  • чоловік 50 р. м. Чортків
  • жінка 42 р. м. Тернопіль

Одужало 323 особи.