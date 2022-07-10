По 70 операцій і вдень, і вночі: як війна вплинула на роботу тернопільських лікарень. ВІДЕО

Повномасштабна війна значно вплинула на систему охорони здоров’я. Тернопільщина – не виняток.

Медики нашої області працюють з більшим навантаженням, ніж зазвичай. А інколи доводиться навіть ставати волонтером. До прикладу більше пацієнтів стало в обласній лікарні, повідомляють Т1 Новини.

“Одномоментно може поступити 160 хворих. Лікарі повинні їх розмістити і в день вони проводять 60-70 операцій. Вони просто в операційній на двох столах, друга-третя ночі”, — каже директорка департаменту охорони здоров’я Тернопільської ОВА Ольга Ярмоленко.

Серед пацієнтів з’явилось багато внутрішньо переміщених осіб. Це люди, які залишились без житла і потребують допомоги. Досить часто медикам доводиться для таких людей шукати навіть змінний одяг.

Ще однією складністю є те, що не всі мають медичні картки та навіть документи, відзначає директорка ДУ “Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб” МОЗ України Оксана Чайчук.

Через обстріли, руйнування чи повне знищення лікарень шукати притулку вимушені і медичні працівники, які їдуть у відносно безпечні регіони країни. Для таких людей також намагаються знайти тут роботу. Станом на сьогодні у Тернопільській області працевлаштували 96 медичних працівників. Подробиці — у сюжеті каналу Т1.