Кричущий випадок стався у Тернополі на автовокзалі.

Водій автобуса “Рівне-Чернівці” обматюкав і вигнав двох дівчаток, котрі хотіли проїхати по пільгових квитках, які вони взяли у касі. Діти мали посвідчення багатодітної сім’ї.

Про це повідомила у Фейсбуці Людмила Сагайдак. Далі подаємо допис жінки дослівно:

“Щасливої дороги!” “Рівне- Чернівці”

Саме такий напис є на квитку, що придбали мої дві старших дочки, по посвідченню багатодітної сім’ї, в касі Тернопільського автовокзалу.

Та власник автобуса, побачивши ці квитки, прямим текстом послав дітей, нах..й. Старша дочка сказала що він не має права так вчиняти і звернулася до касира щоб вияснити причину. Касирша пояснила, що вона нічого не знає: – ” йдіть до диспетчера ” і т. д…

В ітозі, тим автобусом, на який були білети, діти не поїхали, бо власник з матами : – ” або платите бабки , або пез….те пішки “. , не пустив в салон і поїхав.

Зате змилувався його ” колега ” , який був присутній в цій ситуації. Взяв дівчат до себе в автобус і сказав заплатити, лише по 25 грн.

Де справедливість ?

Чому мають принижувати дітей з багатодітних сімей ?

( Дочки поверталися до дому після змагань. Старша – студентка 15 років, молодша – школярка 14 років).

Прошу всіх не байдужих, репостити цю статтю.

Щоб так не поступали з іншими людьми, які беруть в касі квитки по посвідченню”.