Плакала згорьована родина, теребовлянці, плакало небо за своїм сином, який віддав життя за майбутнє України.

Вчора, 3 жовтня, під супровід духового оркестру та дощу Теребовлянська громада провела в останню путь мешканця міста, солдата, стрільця 81-ої окремої аеромобільної бригади Володимира Гарника. Про це повідомляють на сторінці Теребовлянської міської ради.

Востаннє попрощатися з Героєм, якому назавжди залишиться 46, та віддати йому шану прийшли родичі, численні друзі, знайомі, побратими, представники влади та просто небайдужі жителі громади.

Відспівали загиблого військовослужбовця у храмі святого Миколая в Теребовлі.

Поховали захисника на місцевому кладовищі.

Володимир Гарник був єдиним сином у батьків. 23 роки працював за кордоном. Після повномасштабного вторгнення росії на територію України повернувся додому, щоб захищати незалежність держави та наше майбутнє.

У нього залишилися мама Надія, батько Микола та 21-річний син Остап, який зараз з мамою перебуває в Ірландії.

Вічна пам’ять, шана і слава Герою!