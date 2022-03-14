В Тернополі чоловіків віком від 18 до 60 років лікуватимуть не так як всіх.

Таку інформацію під час брифінгу повідомив мер Тернополя Сергій Надал, передає тижневик “Номер один“.

– Якщо це лікування планове, то його можна здійснити виключно після згоди військового комісаріату. Якщо позапланове, надання екстренної медичної допомоги, то лікарі також змушені повідомляти про це, – сказав Сергій Надал.

У станції переливання крові достатньо. Але всі будуть вдячні, якщо тернополяни приходитимуть і здаватимуть її ще. Це буде необхідно не лише для тернополян в майбутньому, але й для всієї України.