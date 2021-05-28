Передчасно відійшла у вічність лікарка екстреної медичної допомоги Надія Євгенівна Сорока.

Про це повідомляють у Центрі ЕМД Тернопільщини.

“Колектив обласного Центру ЕМД висловлює глибоке співчуття з приводу передчасної смерті лікаря екстреної медичної допомоги СОРОКИ Надії Євгенівни.

Надія Євгенівна відійшла у вічність 27 травня, на 65 році життя, після тривалої й нерівної боротьби із важкою недугою. Увесь життєвий шлях п. Надії був тісно пов’язаний зі службою швидкої допомоги, нелегкій праці на якій вона присвятила усе своє життя. Мудра та розважлива, добра та безвідмовна, вона ніколи не стояла осторонь проблем тих, хто був поруч. Будучи справжнім професіоналом лікарської справи, у роботі щедро ділилася своїм досвідом, невтомно допомагала людям, завжди була відкритою до чужого болю, вражала добротою своєї душі та глибиною вродженої людяності… Низько схиляємо голову перед відходом у вічність цієї порядної й чесної людини. Розділяємо біль важкої втрати із сім’єю, рідними та друзями Надії Євгенівни та глибоко сумуємо з приводу її смерті. Світла пам’ять про цю чудову Людину завжди житиме в наших серцях”, – ідеться у повідомленні.