Упродовж доби атмосферні фронти лютуватимуть на Тернопільщині. Ймовірні сильні вітри, опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Втім, уже від середи обіцяють відчутне потепління.

25-го лютого черговий циклон із заходу Європи пришле до нас атмосферний фронт, – зазначає синоптик Наталка Діденко. Відтак у більшості регіонів збережеться вітряна погода.

«Циклон Zehra, центр якого опиниться над Данією, своїм атмосферним фронтом зумовить опади лише в західній частині України. А в більшості областей України протягом дня переважатиме вже суха погода. Проте найближчої ночі циклон Yulia ще зачепиться пальчиком за наші східні області, тому там вночі очікується мокрий сніг та штормовий вітер. Сильний вітер ще побушує, вдень стихатиме, хіба що в денні години на Заході місцями досягатиме поривів 15-20 м/с. Температура повітря у вівторок становитиме +3+9 градусів. У середу в Україні очікується відчутне потепління, до +6 +14 градусів. А поки що тримаємося міцно за себе і один за одного, в Україні – сильний штормовий вітер».

Отже, лютий завершиться на Тернопільщині практично весняною погодою. Наприкінці тижня обіцяють місцями до п’ятнадцяти градусів вище нуля.

Софія Романська