Сьогодні, 5 січня, залишив посаду головний податківець Тернопільщини Михайло Яцина.

Про це повідомляє видання Тернополяни.

Нагадаємо, наприкінці серпня на хабарі у розмірі 5 000 доларів США зловили заступника керівника ГУ ДПС у Тернопільській області Сергія Бабія. Після цього у столиці заговорили про звільнення безпосереднього керівника Бабія – Михайла Яцини. Зокрема, Голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев відзначив, що “риба гниє з голови”.

Та Михайло Васильович захворів і пішов на лікарняний, а сьогодні вийшов на роботу і одразу ж був звільнений.

За інформацією видання, Михайла Яцину звільнили за згодою сторін, на підставі його заяви, та зобов’язали виплатити йому розрахунок.

Нагадаємо, 24 вересня 2020 року на хабарі зловили заступника начальника Тернопільської податкової Євгена Воробця та його сина, які вимагали та отримали хабар у розмірі 1 мільйон гривень. Суди по цій справі досі тривають.