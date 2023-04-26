Після дощів на Тернопільщину прийдуть заморозки

Після дощів на Тернопільщині можливі заморозки. За прогнозами синоптиків, вночі температурні показники опускатимуться до 3 градусів морозу.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, 27 квітня погоду області визначатиме східна периферія антициклону з центром над Німеччиною.

«По області буде хмарно з проясненнями. Обійдеться без істотних опадів. Вітер північно-західний, вночі 5 – 10 м/с, вдень 9 – 14 м/с. Температура повітря вночі 1 – 6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0 – 3°; температура повітря вдень 8 – 13° тепла».

За попередніми прогнозами, погода стабілізується ближче до п’ятниці. А поки місцями дощитиме вдень.

«Найближчої ночі в західних областях передбачаються заморозки. Температура повітря в Україні загалом очікується вночі +3+8 градусів, в західних областях 0+3 градуси, місцями заморозки. Дощі 27-го квітня пройдуть повсюди, окрім західних областей».