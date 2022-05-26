Пішов добровольцем у перші дні війни: у запеклому бою з окупантами поліг захисник з Тернопільщини

На Тернопільщину прилетіла сумна звістка. У запеклому бою з російськими окупантами загинув 50-річний Валерій Качаленко. Трагічну новину повідомила Ольга Цісаренко на своїй Фейсбук-сторінці.

Валерій з сім’єю кілька років тому переїхав до села Борщівка Борсуківської сільгромади Кременецького району. Працював у Лановецькій дільниці ПАТ «Тернопільгаз”, повідомляє Файне місто.

Коли росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, Валерій не зміг стояти осторонь та дивитися, як нищать Україну. Боєць пішов на фронт добровольцем у перші дні агресії.

Поховають бійця у Львові, звідки він родом. Вічна пам’ять і слава Герою!