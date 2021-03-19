625 нових випадків COVID-19 зареєстрували на Тернопільщині. За інформацією обласного лабораторного центру, захворюваність тримається на високих рівнях. Однак пік пандемії — попереду.

Весняну хвилю коронавірусу пов’язують із активністю мутованих видів COVID-19, зокрема “британського” штаму, який був підтвердженим на Івано-Франківщині. Епідеміологи припускають, що на Тернопільщині цей штам також поширюється.

“Більше половини населення області ще не імунне. Це означає, що є великий потенціал для розвитку епідемії. Якщо врахувати розвиток ситуації в Івано-Франківській області, то там високий рівень захворюваності тримався близько місця. Якщо ситуація в нас буде розвиватися за тим же сценарієм, то пік захворюваності у нас ще попереду. Динаміка захворюваності свідчить про те, що епідемічна ситуація надто ускладнилася. Це стосується і міста Тернополя, і районів області. Збільшуються темпи приросту захворюваності, зростає кількість смертельних випадків, з кожним днем збільшується навантаженість лікувальних закладів хворими”, – наголосив на засіданні Тернопільського штабу боротьби з коронавірусом епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев.

Учора на Тернопільщині зареєстрували 5 смертельних випадків з підтвердженим діагнозом COVID-19. Померло троє чоловіків і двоє жінок, віком від 69 до 77 років. А загалом простежується тенденція до збільшення кількості смертей серед людей середнього віку.