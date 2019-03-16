Поліція Тернопільщини провела перевірку інформації про підкуп виборців у Бучацькому районі. Як повідомляють в Головному управлінні Національної поліції, про порушення повідомив депутат обласної ради. Інформація не підтвердилася. Більше того, виявилося, що особа, яка нібито роздавала гроші, уже давно перебуває закордоном.

15 березня до Бучацького відділення поліції надійшло звернення від депутата обласної ради про те, що виборчим штабом одного із кандидатів в Президенти організовувалися незаконні схеми підкупу виборців. Зокрема, один із агітаторів начебто виплачував грошові кошти виборцям однієї з територіальних виборчих дільниць. Заявник надав список даних осіб.

Працівники поліції встановили та опитали людей, вказаних у списку. Факт отримання ними будь-яких коштів не знайшов свого підтвердження, а чоловік, який начебто проводив виплату грошей, відсутній за місцем проживання. Зі слів його родичів, він вже понад місяць знаходиться поза межами України і не займається передвиборчою агітацією та жодного відношення до політики не має.

Відомості про подію внесено в Журнал єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, повідомляють у поліції.