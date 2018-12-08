Підгрушна прокоментувала свій виступ на етапі Кубку світу

08/12/2018 Розмір тексту:

Тернопільська біатлоністка Олена Підгрушна прокоментувала свій виступ в спринті на етапі Кубку світу в Поклюці.

Підгрушна в першому спринті сезону показала сьомий результат, повідомляє ua-football.com. Олена з ідеальною стрільбою перед останнім кругом не входила в топ-10, але на завершальному відрізку 7,5-кілометрової дистанції змогла відіграти декілька позицій.

«Сьогодні на лежанні я спробувала швидше стріляти, оскільки бачила, скільки нулів у спортсменок, і як швидко вони біжать. Тому потрібний був «швидкий нуль» і боротися на трасі. Коли прийшла на стойку, знала, що знаходжуся десь в 15-ке. Тому там вже працювала на попадання. На початку стрільби трохи важко дихалося, тому теж довелося зробити паузу. А потім у результаті якоїсь десятої не вистачило до квіткової церемонії… Але це було щось неймовірне, як мене усі гнали на фініш. Таке враження, що я боролася за олімпійське золото.

Траса була сьогодні у хорошому стані, не розбита. І, думаю, що умови для усіх були рівними. Рада, що коли я була на трасі, там було поменше людей, і ніхто не заважав, особливо на спусках. Хоча самі спуски були трохи небезпечними. І мене на них кілька разів смикало, у тому числі і перед фінішем. Спасибі всім за підтримку. Дуже хочеться більше добрих результатів цього року», – наводить слова Підгрушної Biathlon.com.ua.

За рахунок стабільного виступу в перших гонках сезону Олена Підгрушна в особистому заліку Кубку світу займає восьме місце.