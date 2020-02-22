Жіноча збірна України з біатлону прийшла на фініш третьою в естафеті 4х6 км чемпіонату світу Антгольці-Антерсельві (Італія).

За нашу команду виступали Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Віта Семеренко та Олена Підгрушна, повідомляє Укрінформ.

Перемогла команда Норвегії (Сюнневе Солемдаль, Інгрід-Ланнмарк Тандреволл, Тіріль Екгоф і Марте Ольсбю Ройселанд). Скандинавки фінішували з часом 1 година 7 хвилин 5,7 секунди, припустилися 9 промахів на вогневих рубежах і мали 1 штрафне коло,

Другою була команда Німеччини (+10,7; 9 промахів).

Українська збірна мала 18,4 секунди відставання та 8 промахів.

Загалом у гонці взяли участь 24 команди.

Сьогодні на Кубку світу також пройде чоловіча естафета 4х7,5 км.

Змагальна програма світової першості завершиться 23 лютого масстартами.