Ще 90 дворів у Тернополі отримали камери відеоспостереження. Про це повідомив міський голова Сергій Надал. Їх вже під’єднали до центральної системи відеоспостереження.

Наразі у Тернополі система відеоспостереження діє у 1063 дворах. Втім, під час воєнного стану доступ всіх охочих до системи закрили.

«Ми продовжуємо реалізовувати проект «Безпечний двір». Ще 90 дворів отримали камери відеоспостереження, підключені до центральної системи відеоспостереження. Вже в Тернополі працюють 1063. На жаль, під час війни, за рекомендацією правоохоронців ми забрали відкритий доступ всіх бажаючих. Доступ мають винятково правоохоронці, працівники спецслужб, також окремі працівники муніципалітету. Після завершення військових дій ми відновимо доступ всім бажаючим. А зараз, в разі необхідності будь-хто може звернутися, надати запит щодо конкретного дня чи години», – зазначив Сергій Надал.

Проект «Безпечний двір» започаткували у 2020 році. Він передбачає встановлення відеокамер у дворах багатоквартирних будинків. Завдяки цьому мешканці багатоповерхівок в онлайн-режимі можуть спостерігати за своїм двором. На будинках, де є відеокамери, встановлюють таблички: «Двір перебуває під цілодобовим відеонаглядом».