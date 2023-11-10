2050 дорожньо-транспортних пригод трапилося на дорогах Тернополя та області за січень-жовтень цього року. 462 – з потерпілими, де 65 людей загинуло, а 591 особа отримала тілесні ушкодження.

“Зіткнення, наїзд на перешкоду, на припаркований транспортний засіб та на людей – найпоширеніші види автопригод. А до основних причин аварій належать порушення правил маневрування, перевищення швидкості, недодержання дистанції, керування транспортним засобом у нетверезому стані, порушення правил проїзду перехресть та пішохідних переходів”, – розповідає начальник управління патрульної поліції в Тернопільській області Богдан Шевчук.

Аби мінімізувати кількість аварій та нагадати водіям про швидкісний режим, на території Тернопільщини з’явиться ще кілька комплексів автоматичної фіксації правопорушень.

Такі камери встановлюватимуть у місцях найбільшої концентрації ДТП.

П’ять комплексів фото- та відеофіксації уже працюють у Тернополі і 3 на території області. Проте кількість камер періодично зростатиме.

Працівники поліції нагадують, що за перевищення встановлених обмежень швидкості більш ніж на 20 км/год порушникам доведеться заплатити 340 гривень штрафу. Якщо ж швидкість буде більшою ніж 50 км/год, сума зросте до 1700 гривень.