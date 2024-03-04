Без права керування та забруднював проїжджу частину — такого керманича патрульні притягнули до відповідальності.

В суботу на вулиці Микулинецькій інспектори відділу безпеки дорожнього руху виявили та зупинили телескопічний навантажувач, водій якого допустив значне забруднення дороги, чим створив небезпеку для інших учасників дорожнього руху. Під час перевірки документів, патрульні встановили, що керманич не має права керування таким транспортом.

Поліцейські роз’яснили водієві його правопорушення та склали адмінматеріали:

– за ч. 1 ст. 139 (Створення перешкод для дорожнього руху, в тому числі забруднення дорожнього покриття, або невжиття необхідних заходів щодо їх усунення) КУпАП;

– за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування) КУпАП.

“Власники великогабаритної техніки та сільгоспвиробники, дотримуйтесь “Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони” під час проїзду автомобільними дорогами задля забезпечення безпеки дорожнього руху!”, – закликають у патрульній поліції.