Майже три з половиною мільйони гривень виділили з бюджету громади на фінансову підтримку комунального підприємства «Тернопіль Інтеравіа». Відповідне рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету 17 січня.

У прийнятому документі вказано на які саме потреби надається фінансування. Більшість коштів підприємство має витратити на забезпечення доступу до мережі Інтернет, моніторинг та підтримку централізованої системи відеоспостереження громади, забезпечення функціонування Call-центру – 2 462 000 гривень. На придбання камер відеоспостереження по проекту «Безпечний двір» піде 420 000 гривень. На оплату послуг зі встановлення камер відеоспостереження по проекту «Безпечний двір» – 280 000 гривень. На придбання камер відеоспостереження– 160 000 і на їх встановлення – 146 000.

Окрім цього, у рішенні вказано, що зарплати працівникам Call центру та нарахування на заробітну плату будуть перераховувати на рахунок КП «Тернопіль Інтеравіа» щомісячно на підставі отриманої заявки про фактичну потребу.