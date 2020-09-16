До лікарні із переломом ноги бригада швидкої доправила водія тролейбуса. Аварія трапилася на перехресті вулиць Морозенка-Симоненка 15 вересня близько 19:00.

За попередньою інформацією, під час руху в тролейбусі злетіли струмоприймачі, зачепивши знак пішохідного переходу. Водій вийшов, аби усунути несправність та відчепити звисаючі з дорожнього знаку дроти.

В цей момент на перехрестя виїхала іномарка HONDA CIVIC. Її кермувальник побачив чоловіка, який ремонтував тролейбус, і об’їхав його.

Проте в якийсь момент помітив дріт від пошкодженого знаку, спробував його об’їхати і збив водія електротранспорту, який йшов прибрати звисаючий дріт.

Обидвоє кермувальників на момент ДТП були тверезі. Даний факт внесено в ЄРДР згідно статті 286 ККУ.