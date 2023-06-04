У п’ять разів збільшилась кількість шахрайств на території Тернопільщини за останній рік. В обласній поліції щодня реєструють 10-15 кримінальних злочинів та проступків, пов’язаних із шахрайством.

– З початку 2023 року до 31 травня ми зареєстрували понад 1000 кримінальних проваджень за фактами вчинення шахрайств, – розповіла під час прес-конференції Оксана Цвігун, заступник начальника слідчого управління ГНПУ У Тернопільські області. – Третина із них – це шахрайства вчинені у кіберпросторі. За такий же період минулого року було близько 200 кримінальних проваджень. Збитки завдані громадянам – понад півтора мільйона. Оперативними працівниками кіберполіцїі встановлено і доведено вину понад 70 осіб у вчинені понад 200 кримінальних правопорушень. За фактами шахрайств до суду направлено близько 100 кримінальних проваджень. Частина з них закривається у зв’язку із непідтвердженою інформації про шахрайські дії. Решта розслідуються.

На початку року, як розповіла Оксана Цвігун, поліцейські задокументували близько 25 епізодів злочинної діяльності жителя Теребовля. Він під приводом купівлі-продажу товарів на «ОLХ» видурив гроші на суму понад 90 тисяч гривень. Слідчі продовжують документування злочинну діяльності двох осіб, які під приводом замовлення квітів та їжі заволоділи коштами на суму понад 40 тисяч гривень. Ще один приклад – житель Кривого Рогу, перебуваючи в Тернополі, користуючись банкоматами незаконно отримав 8 тисяч гривень. Він підходив до банкомату, замовляв послугу поповнення мобільного рахунку, вводив свій номер телефону і відходив. Інші, не звернувши увагу, підтверджували послугу поповнення рахунку, а пізніше виявляли, що у них з рахунків зникали гроші. Одноразова транзакція становила 1000 гривень.

Поліцейські зауважують, що дуже легко потрапити на гачок шахрая, але значно тяжче довести його вину, і це займає тривалий проміжок часу. Тільки виконання однієї ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю або інформація операторів мобільного зв’язку займає близько місяця в середньому, а то й довше. А таких ухвал по одному кримінальному провадженні, щоб встановити повну доказову базу, особу і притягнути її до відповідальності, потрібно в середньому 3-4. У поліції радять користуватися тільки перевіреною, офіційною інформацією, замовляти послуги тільки на офіційних сайтах, і не довіряти особам, які викликають у вас хоча б найменші сумніви у комунікації або поведінці.