Власник агарарної компанії «Бучачагрохлібпром» Петро Гадз, 20 березня, передав Бучацькій центральній районній клінічній лікарні апарат штучної вентиляції легень, ціна якого – 827 тисяч гривень.

Прилад вже налаштований та готовий до експлуатації у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії районної лікарні.

Головний лікар медзакладу Олег Щиголь каже, переданий апарат штучної вентиляції легень є одним із найкращих на ринку медичного обладнання.

– Наша лікарня дуже потребувала цього приладу. Дякуємо Петру Івановичу за те, що в такий складний час вирішив подбати про здоров’я пацієнтів Бучаччини. Новий апарат штучної вентиляції легень призначений як для дорослих, так і для новонароджених. Він обладнаний датчиком синхронізації, картографії, має зволожувач. З огляду на цінові пропозиції на ринку медичних приладів переданий Петром Івановичем апарат є одним із найкращих, – зазначив Олег Щиголь.

Завідуючий відділенням анестезіології та інтенсивної терапії Бучацької районної лікарні Іван Іваніцькій розповідає, що востаннє подібне обладнання у медзаклад закупляли ще у 2009 році під час так званого свинячого грипу.

– Цей прилад допоможе пацієнтам з легеневою недостатністю перейти на штучну вентиляцію. Востаннє схожий апарат Бучацька райлікарня отримувала понад десяток років тому, та й тоді він був значно нижчим за рівнем якості. Дякуємо Петру Івановичу Гадзу за такий подарунок й за те, що постійно відгукується на наші прохання, – підкреслив Іван Іваніцький.

Меценат Петро Гадз у свою чергу наголосив на тому, що успішний бізнес ґрунтується на доброчинності.

– Соціально відповідальний бізнес – важлива складова становлення сильної держави. Розвиваючи власну справу, підприємець повинен думати не тільки про збагачення, але й про відповідальність перед суспільством. Недарма кажуть, що віддане на благодійність повернеться сторицею. Бути підприємцем означає бути не лише успішним, але й співчутливим до проблем людей. Я веду власний бізнес за таким принципом і закликаю до цього інших, особливо у цей складний для всього світу час, – пояснив Петро Гадз.