Коли якогось улюбленого фільму в програмі немає, а “Футбол-1” і “Футбол-2” або повторюють одні й ті ж матчі, або співають осанну своєму власнику і благодійнику, мимоволі переключишся на якийсь політичний канал. І неминуче виявиш, що країна і не думає розслабитися під “оксамитовий” сезон після двох недавніх бурхливих виборчих кампаній. Навпаки – градус дискусій у студіях цілком порівнянний зі спекою надворі.

Мій інтерес до політичних справ зовсім не “зашкалює”, хоча знаю, що невдовзі має відбутися перше засідання новообраної Верховної Ради, яка…

І тут починається найцікавіше. Маю на увазі – найцікавіше для мене з точки зору спостереження за людськими типами, оскільки самі по собі теми комітетів Ради і їхнього розподілу, регламенту, кнопкодавства, кандидатури майбутнього прем’єра etc. мене цікавлять… ну, приблизно так само, як Остапа Бендера цікавив гарнітур мадам Пєтуховой (“Интересует, но… в меньшей степени”). Чомусь передчуваю, що через рік , а може й раніше країна (в котрий раз) зануриться в трясовину розчарування. Повторюся, спостереження за людьми куди цікавіше.

– Ви вже визначилися, хто з двох претендентів буде прем’єром? Ну, назвіть його – буквально “наїжджає” ведучий на молоденьку слугу народу. І дівча, яке ще зовсім недавно бавилося ляльками (а, може, й досі возить їх з собою – як талісман), надавши обличчю і позі належної солідності, відповідає:

– Ми на фракції розглянули це питання, але називати імені я зараз не буду…

– Ні, ви скажіть нам, хто буде висунутий, – не вгаває ведучий.

Схожа на “тинейджерку” депутатка, вдавшись до словесної еквілібристики, знову “вислизає”. Але у ведучого чіпка хватка:

– Ні, ви можете назвати, хто буде прем’єром?…

Перемикаю канал, подумки побажавши дівчиськові-депутатці щасливо позбутися настирливих домагань. На іншому каналі затримуюся довше – дійові особи тут значно колоритніші. Вродлива білявка, яка представляє політсилу-повноправного господаря нового парламенту і тепер, здається, днює і ночує на телеканалах, доволі успішно перекрикує одразу двох представників сильної статі. Один з них, погрозливо вирячивши очі і так само погрозливо постукуючи по підлозі палицею, закликає даму до мовчанки, попутно цікавлячись, чи вона, бува, не прийшла з рава-руського базару. І оскільки та замовкати не збирається, діалог починає нагадувати сварку в молодій родині за відсутності свекрухи. Потім у розмову з дамою вступає статечний добродій з розкішною шевелюрою, відомий своєю схильністю – ні, просто таки талантом до “квітастих” висловлювань. Він вже встиг запам’ятатися фразою про те, що медичну реформу можна вважати вдалою, оскільки в Україні ще залишилися живі. Тепер же щось запитує білявку, але запитує таким чином, що змушує ту вибухнути гнівною тирадою:

– Як ви себе ведете!? Ви просто не вмієте тримати себе в рамках! Поводьтеся пристойно!

– Я поводжу себе як треба і питаю в вас,чому ви….

– Тому що… А чому ви….

Цікаво….

Ігор Дуда