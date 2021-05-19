У Тернополі трирічна дівчинка потонула у басейні готельно-розважального комплексу. Випадково поруч із нею опинилися два лікарі – хірург і анестезіолог. І змогли реанімувати дитину.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Порятована дівчинка у реанімації – під наглядом саме тих медиків, які витягли її з того світу. Саме у цьому реанімаційному відділенні дитячої обласної лікарні працюють двоє друзів, котрі днями відпочивали у розважальному комплексі і врятували свою майбутню пацієнтку. Хірург та анестезіолог.

Мама не хоче знімання на камеру, бо звинувачує найперше себе за недогляд малечі. Молода мама відпочивала у басейнах розважального комплексу із трьома дітьми – пильнувала свою трирічну і двох дітей своїх друзів. За її словами, дітвора купалася у підлітковому басейні. Як втопилася її донька, не бачила, а вгледіла лише тоді, коли дівчинка уже лежала на поверхні води непритомна. Мама і витягла свою дитину з басейну.

“Я почала кричати і підбігли лікарі”, – сказала мати дівчинки.

Спершу дитині, за словами мами, надавав першу допомогу медпрацівник розважального закладу. Але безуспішно. Це підтверджує і анестезіолог Юрій Голінка. Він з цікавості підійшов до юрби людей, що зібралася на краю басейна.

“Дитина вже була синюшна, в неї вже практично не було дихання. Вона вже була у тяжкому стані”, – розповів лікар-анестезіолог Тернопільської обласної дитячої лікарні Юрій Голінка.

Анестезіолог вирішив втрутися у ситуацію, бо зрозумів, що персонал не впорається.

“Вони надавали медичну допомогу, але не повністю коректно”, – сказав анестезіолог.

Лікар відсунув персонал і почав реанімувати дитину. Спершу очистив ротову порожнину. Послухав її серце, яке уже не билося. Покликав товариша-хірурга і удвох почали повертати дитину у цей світ.

“Дитину я вже побачив в стані клінічної смерті, був я ще з колегою, і в той момент ми почали реанімаційні заходи”, – згадує хірург, в.о. завідувача відділення інтенсивної терапії та анестезіології обласної дитячої лікарні Сергій Цісарський.

Коли медики робили непрямий масаж серця, персонал закладу викликав швидку допомогу. Анестезіолог та хірург, реанімуючи дитину, вислуховували від людей та персоналу критику та претензії.

“Ти не так робиш, всі знають. Знаєте, як наші люди всі все знають?!”, – згадує хірург.

“Їм було дуже дивно, чого я починаю мучити дитину і чого я починаю її по грудній клітці бити”, – каже анестезіолог.

Коли примчала “швидка”, дівчинка уже ожила:

“Уже було серцебиття, самостійне дихання і дитинка уже порожевіла”, – розповідає медична директорка Центру екстерної медичної допомоги Тернополя Ганна Мончак.

Швидка доправила дитину до реанімації, де працюють медики-рятівники. Вони теж покинули розваги, порозвозили власні родини по домівках і вже за пів години були у своєму відділенні поряд з маленькою пацієнткою.

“Завдяки грамотним діям наших лікарів Цісарського та Голінки, грамотно проведеній серцево-легеневій реанімації дитина сьогодні перебуває у задовільному стані, здоров’ю її абсолютно ніщо не загрожує”, – каже медична директорка Тернопільської обласної дитячої клінічної лікарні Алла Філюк.

18 травня дівчинку перевели з реанімації до соматичного відділення. І керівниця уже пише подання про преміювання своїх медиків. А через ТСН хоче передати місцевому аквапарку “привіт” – бо до них у лікарню уже не вперше потрапляють діти після відпочинку а цьому комплексі.

“Потрібно якимось чином передивитися свою роботу, роботу людей, які наглядають за дітьми”, – наголосила лікарка.

У самому аквапарку коментувати інцидент відмовилися, мовляв, за дітьми мають наглядати їхні батьки.