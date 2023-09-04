Перший ринок старожитностей відкрився у Чорткові. ФОТО

Вчора з нагоди відзначення 501-ої річниці Дня міста Чорткова у парку імені Івана Франка відкрився перший ринок старожитностей у місті.

Антикваріат, твори мистецтва, книги, нумізматика, мундири, вишиванки, біжутерія, старовинні прикраси, годинники, фотоапарати, програвачі, платівки, музичні інструменти, посуд, техніка, документи, легальна археологія, напівкоштовне каміння та мінерали, сакральні твори…

Також свої вироби на продаж представили майстри народної творчості та народні умільці Чортківської громади.