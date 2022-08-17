Перший пішов: тернополяни можуть зекономити на утепленні свого будинку

Кошти із державного та міського бюджетів на термомодернізацію будинків можуть отримати об’єднання співвласників багатоквартирних будинків.

Таку можливість дає одна із міських програм – «Програма розвитку житлово-комунального господарства Тернопільської міської територіальної громади на 2021-2024 роки».

Відповідно до цього документу, комплексна термомодернізація та енергомодернізація будівель житлового фонду відбувається на умовах співфінансування: 70% – кошти державної установи «Фонд енергоефективності» в рамках програми «Енергодім», 10% – кошти бюджету громади для фінансової підтримки ОСББ, 20% – кошти співвласників.

Вказану програму разом з деяким іншими депутати затвердили у кінці 2020 року. Взяти участь у цій програмі поки що вирішило тільки одне ОСББ. На черговому засіданні виконавчого комітету 17 серпня 2022 року, об’єднанню із міського бюджету виділили кошти на утеплення будинку.

– Відповідно до рішення Тернопільської міської ради від 18 грудня 2020 року «Про затвердження програм» виділяємо об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Вільхова-2» чотириста двадцять тисяч для придбання матеріалів та виконання робіт з капітального ремонту – термомодернізації житлового будинку за адресою вулиця Вільхова, 2, – пояснив Владислав Стемковський, заступник міського голови. – Це 10%, які ми віділяємо з міського бюджету на дофінансування заходів із термомодернізації. 70% дає Фонд і 20% мешканці. Після утеплення будинку мешканці будуть в більш комфортних умовах проживати і менше платитимуть за комунпослуги. Це одне із ОСББ, з яким ми по цій програмі працюємо.

У вказаній програмі також зазначено, що відповідно до розрахунків розроблених енергоаудитів, підвищення енергоефективності в місті потребують 40 житлових будинків. Середній розмір коштів комплексного утеплення одного житлового будинку – 10 мільйонів гривень.