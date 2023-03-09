Четверо загиблих: в сусідній з Тернопільщиною області російська ракета впала на житлові будинки. ВІДЕО

Сьогодні вночі ворог знову атакував Україну ракетами. Упродовж чотирьох годин тривала повітряна тривога. На жаль, є влучання. Не обійшлося без жертв і руйнувань.

Зокрема, ворожа ракета впала у Золочівському районі Львівської області, який межує з Тернопільщиною. Почалася пожежа. Вогонь знищив три житлові будинки, три автомобілі, гараж і кілька господарських будівель. Загинули люди.

Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

“На цей момент відомо про чотирьох загиблих. Це четверо дорослих людей. Двоє чоловіків та двоє жінок. В момент падіння ракети вони перебували у себе вдома. Завали ще розбирають. Під ними можуть бути інші люди.

Вічна пам’ять тим, кого цієї ночі ми втратили назавжди. Це дуже боляче. Співчуття рідним загиблих.

Я просив і продовжую просити: не ігноруйте повітряну тривогу!”, – зазначив Козицький.

Нагадаємо, під час повітряної тривоги звуки вибухів було чутно і на Тернопільщині.