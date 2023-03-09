Сьогодні вночі ворог знову масовано атакував Україну ракетами. Відтак, по всій країні була оголошена повітряна тривога.
Близько четвертої години ранку звуки вибухів пролунали на Тернопільщині. Про це повідомили у кількох телеграм-каналах.
Ще раніше місцеві ЗМІ повідомляли про рух ракет у бік західної України.
Офіційної інформації про вибухи на Тернопільщині наразі немає. Щоправда, міський голова Тернополя Сергій Надал на власній сторінці у телеграмі зазначив, що ніч була важкою, і подякував силам протиповітряної оборони.
“Ми пережили складну ніч. Дякуємо нашим захисникам Сил Повітряної оборони”, – написав очільник Тернополя.