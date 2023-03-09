Пережили складну ніч: на Тернопільщині під час повітряної тривоги пролунали вибухи

Сьогодні вночі ворог знову масовано атакував Україну ракетами. Відтак, по всій країні була оголошена повітряна тривога.

Близько четвертої години ранку звуки вибухів пролунали на Тернопільщині. Про це повідомили у кількох телеграм-каналах.

Ще раніше місцеві ЗМІ повідомляли про рух ракет у бік західної України.

Офіційної інформації про вибухи на Тернопільщині наразі немає. Щоправда, міський голова Тернополя Сергій Надал на власній сторінці у телеграмі зазначив, що ніч була важкою, і подякував силам протиповітряної оборони.

“Ми пережили складну ніч. Дякуємо нашим захисникам Сил Повітряної оборони”, – написав очільник Тернополя.