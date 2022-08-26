26 серпня о 13:08 до оперативно-диспетчерської служби ГУ ДСНС України у Тернопільській області надійшло повідомлення про пожежу приміщення майстерні з ремонту побутової техніки та електроінструменту, що на вул. Шептицького, 23 у Тернополі.

Про це повідомляють в Управлінні ДСНС.

До місця надзвичайної події направлено черговий караул 1-ї державної пожежно-рятувальної частини (м. Тернопіль) у складі 2-х відділень та співробітників оперативно-координаційного центру Головного управління.

Першими на боротьбу з вогнем стали члени добровільної пожежної дружини розташованого по сусідству ПрАТ «Котломонтаж». Аби до прибуття основних сил пожежа не набула критичних розмірів, добровольці намагались стримувати полум’я з допомогою первинних засобів пожежогасіння.

На час прибуття співробітників ДСНС вогнем був охоплений 2-й поверх двоповерхової будівлі, на площі орієнтовно 60 м.кв. В складі ланки газодимозахисної служби рятувальники подали ствол на гасіння. Невдовзі, о 13:27, вони зупинили поширення полум’я та о 13:51 ліквідували пожежу. Загиблих та травмованих на місці події не виявлено. Обставини події та сума матеріальних збитків встановлюються.