Поліцейські застерігають краян від шахраїв, які представляються працівниками банків. Такому телефонному незнайомцю повірив мешканець Микулинецької громади та залишився без грошей.

Як встановили правоохоронці, до потерпілого зателефонував невідомий. У слухавці пролунало: «Я – співробітник банку, ми проводимо перевірку карток клієнтів». Співрозмовник попросив чоловіка зайти у банківський мобільний додаток. Після чого продиктував йому цифри, які потрібно було ввести. Потерпілий виконав усі вказівки. Як наслідок, з його картки викрали майже 15 тисяч гривень.

Тривають оперативно-розшукові заходи для розкриття шахрайства.

Працівники поліції вкотре радять жителям області бути обережними та не довіряти незнайомцям. Не варто робити будь-які операції з карткою в телефонному режимі, краще особисто піти у банк. У жодному разі не повідомляйте нікому дані своєї картки та коди, які надходять вам на телефон. Також не вводьте жодних цифр, за вказівками незнайомців, у своєму банківському додатку.

У разі підозри шахрайських дій, блокуйте картку та телефонуйте на лінію 102.