Бійцям із Чортківського району, котрі перебувають на передовій, потрібна допомога.

Аби краще виконувати бойове завдання і лупити орків, нашим воїнам необхідний тепловізор і рації. Дружини та діти мужніх бійців просять допомогти зібрати кошти на ці прилади. Про це написала у Фейсбуці Мар’яна Полянська.

“Друзі, нам потрібна допомога!

Ми наважилися попросити у вас фінансової підтримки.

І сподіваюся, не дарма.

Два чудових хлопці Леонід і Тарас із мальовничих сіл Борщівського району Тернопільської області (Білівці, Трубчин) покинувши своїх дружин, дітей, роботу, дім, не вагаючись, зголосилися захистити Україну і відправилися на війну.

Зараз вони перебувають на дуже складних позиціях, лицем до лиця б’ючись із ворогом.

На даний час у хлопців, що служать на сусідніх позиціях, більш-менш найнеобхідніше спорядження є. А наші воїни поки не мають важливих атрибутів – тепловізора і рацій.

Ми уже обрали підходящі моделі:

Тепловізор AGM Fuzion LRF TM50-640 вартістю

156 780 гривень.

Портативні двохсторонні радіостанції MOTOROLA DP2400E MOTOTRBO VHF вартістю сумарно 66 341 гривень.

Разом нам потрібна чимала сума – 223 121 гривень (або приблизно 5 тисяч доларів).

І ці кошти потрібні на вчора. Знаю, що кожен бодай раз, та допомагав уже нашій армії. Але тут інша справа: ці хлопці не якісь далекі солдати, вони ваші односельчани, друзі, знайомі родичі, однокласники, одногрупники, співробітники чи брати.

Тому з Божою поміччю та вашими пожертвами ми сподіваємося на диво і ставимо перед собою завдання – назбирати ці кошти протягом 10-14 днів.

Щиро просимо кожного долучитися. І 80 копійок і 500 гривень наблизять успіх, а відтак перемогу на позиціях наших хлопців, а сумарно перемогу Української Армії.

Усі звіти будуть щодня у коментарях.

Не стіймо осторонь, щоб завтра не опинитися в епіцентрі.

Посилання на Банку

https://send.monobank.ua/jar/6D9tiNS3wN

Номер картки Банки mono

5375 4112 0148 2812

Номер карти ПриватБанк

4149 4999 9424 9629

Григорів Олена

SWIFT для міжнародних переказів USD

UA163052990262046400936803309

Recipient

POLIANSKA MARIANA, 48501, Ukraine, region Ternopilska, district Chortkivskyi, city Chortkiv, street Soniachna

SWIFT PLN(злоті)

UA693052990262086400930607778

SWIFT EUR(євро)

UA273052990262006400936803365

Payoneer міжнародний переказ

BankName

First Century Bank

BankAddress

1731 N Elm St Commerce, GA 30529 USA

RoutingABA

061120084

AccountNumber

4029448719203

AccountType

CHECKING

BeneficiaryName

MARIANA POLIANSKA

З повагою та щирою подякою, дружини, діти, родина воїнів. Слава Україні!”.