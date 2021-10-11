У відділеннях «Укрпошти» на Тернопільщині вакцинують людей пенсійного віку.

Про це повідомила директорка департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. Наразі мобільні бригади працюють у 12 населених пунктах області: Бережанах, Заліщиках, Зборові, Збаражі, Козовій, Монастириськах, Підволочиську, Підгайцях, Шумську, Ланівцях, Борщеві і у Тернополі.

На Тернопільщині найнижчий відсоток вакцинації серед людей старшого віку. Втім, за словами лікарів, саме вони найчастіше хворіють COVID-19 у важкій формі. «Зробити вакцину від коронавірусу доступною для усіх мешканців Тернопільщини нині є нашим пріоритетним завданням. Ми розгорнули в Тернопільській області вчора, у 10-ти відділеннях “Укрпошти”, а на сьогоднішній день, вже в 12-ти відділеннях мобільні виїзні бригади, які проводять вакцинацію. У цьому процесі нам допомагають і листоноші, які надають списки людей, що очікують на отримання пенсії в цей період. До цих людей телефонують спеціалісти і повідомляють про те, що, коли вони отримуватимуть пенсію вони також зможуть і провакцинуватися. Ми вчора очікували 158 людей, а провакцинувалося 48. Сьогодні ми очікуємо 161. Це та кількість людей, до яких телефонували і запрошували на вакцинацію безпосередньо і це категорія 65+», – каже Ольга Ярмоленко.

До людей, які проживають у віддалених населених пунктах, де немає відділення “Укрпошти”, мобільні бригади здійснюють окремі виїзди. Для цього необхідно звернутися до сімейних лікарів.