Спека насувається на Тернопільщину. За прогнозами синоптиків, стовпчики термометрів вдень підвищуватимуться до 28 градусів тепла. Місцями можливі короткочасні дощі та грози.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, цими днями погоду на Тернопільщині визначатиме поле пониженого атмосферного тиску.

«У краї очікується хмарна погода з проясненнями. Обійдеться без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 8 – 13° тепла, вдень 23 – 28° тепла. Рівень небезпечності – зелений.

25 травня вдень місцями можливі короткочасні дощі, грози. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 8 – 13° тепла, вдень 21 – 26° тепла. 26 травня буде хмарно з проясненнями: вночі без істотних опадів, вдень місцями короткочасні дощі, грози».

За попередніми прогнозами, тенденції з підвищення температурних показників зберігатимуться. Втім, періодично весняну прохолоду повертатимуть дощі та грози.