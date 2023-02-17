Громадяни, які мають український і закордонний паспорти з різною транслітерацією, мають привести їх до єдиного зразка. Якщо цього не зробити, то документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, вважаються недійсними.

Це прописано у постанові Кабінету Міністрів України від № 1220 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України», яка набрала чинності 17 листопада 2022 року.

– Особа не може мати діючі паспортні документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України із різною транслітерацією, – пояснюють у Міграційній службі Тернопільської області. – Для прикладу, якщо Ваш паспорт громадянина України у формі ID-картки та паспорт громадянина України для виїзду за кордон із різним написанням латинськими літерами вашого імені або прізвища – необхідно привести усі документи до єдиного зразка. У разі різного написання транслітерації, паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон визнається недійсним, вилучається, анулюється та знищується.

У Міграційній службі додають, що у разі зміни особистих даних або різниці у написанні латинськими літерами імені та прізвища, видані раніше документи зі старою транслітерацією мають бути обміняні у строк не пізніше одного місяця з дати отримання нового документа. У разі неподання закордонного паспорта або ID-картки для обміну, такий документ автоматично визнається недійсним.

Наприклад: ім’я та прізвище Гречка Юлія в раніше оформленій ID-картці латинськими літерами записувалося як Grechka Ylia. А новий закордонний паспорт Юлії оформлено як Hrechka Yuliia (якщо особа забажала змінити транслітерацію). У такому випадку, якщо Юлія не подасть протягом місяця документи на обмін ID-картки для зміни транслітерації, як у новому закордонному паспорті, то ID-картка автоматично визнається недійсною. Щоб усі документи були чинними, транслітерація у них має бути однаковою. Перевірити дійсність документа можна тут. Із додатковими запитаннями можна звертатися за номером «гарячої лінії»: (0352) 27-13-89.